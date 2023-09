Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Notarzteinsatzfahrzeug zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart Bad-Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung König-Karl-Straße/Schönestraße sind am Dienstagnachmittag (05.09.2023) zwei Personen leicht verletzt worden. Die 42-jährige Fahrerin des Notarzteinsatzfahrzeuges war gegen 17.00 Uhr in der König-Karls-Straße aus Richtung Schwanenplatztunnel unterwegs und wollte nach links in die Schönestraße abbiegen. Als sie mit Blaulicht und Martinshorn in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines 29 Jahre alten Mannes, der von der Mercedesstraße nach links in Richtung Schwanenplatztunnel abbog. Der Fahrer des Mercedes sowie die Fahrerin des Einsatzfahrzeuges erlitten leichte Verletzungen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

