POL-S: In Büro eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Zwei Schwerverletzte sowie mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag (02.09.2023) in der Büsnauer Straße ereignet hat. Ein 37 Jahre alter Mann fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Hyundai von einem Supermarktparkplatz nach links in die Büsnauer Straße heraus in Richtung Büsnau. ...

