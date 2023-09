Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Polizei nimmt mutmaßliche Räuber vorläufig fest

Stuttgart-Mitte/-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag (03.09.2023) drei Tatverdächtige im Alter von 14, 16 und 16 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, an Raubstraftaten im Oberen Schlossgarten und an der Mühlhäuser Straße beteiligt gewesen zu sein. Ein 19 Jahre alter Heranwachsender saß mit einem Begleiter gegen 23.40 Uhr auf einer Parkbank im Akademiegarten und hörte über eine Lautsprecherbox Musik, als die drei Tatverdächtigen hinzukamen. Einer von ihnen soll dabei die Musikbox in die Hand genommen haben. Als der 19-Jährige die Box zurückforderte, soll ihn ein weiterer Tatverdächtiger bedroht haben, anschließend flüchteten die drei mit ihrer Beute in Richtung Schlossplatz. Der 19-Jährige verfolgte mit weiteren Zeugen das Trio, hielt den 14-Jährigen fest und übergab ihn den alarmierten Polizisten. Die Musikbox wurde in seinem Rucksack aufgefunden. Den beiden mutmaßlichen Komplizen gelang zunächst die Flucht. Gegen 03.10 Uhr trafen die beiden 16-Jährigen in der Mühlhäuser Straße auf einen 43-jährigen Passanten. Nachdem sie ihn nach Zigaretten gefragt hatten, sollen sie ihn bedroht und Geld gefordert haben. Dem 43-Jährigen gelang es zu flüchten und die Polizei zu alarmieren. Die Polizisten trafen in der Nähe auf die beiden Tatverdächtigen und nahmen sie vorläufig fest. Alle drei wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

