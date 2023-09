Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrer bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am späten Sonntagabend (03.09.2023) einen 55 Jahre alten Taxifahrer im Bereich des Taxistandes an der Richard-von-Weizsäcker-Planie bestohlen. Der Täter setzte sich gegen 23.45 Uhr in das unverschlossene Taxi und nahm aus der Fahrertür den Geldbeutel des 55-Jährigen, mit etwa 150 Euro Bargeld an sich. Als der Taxifahrer, der das Geschehen aus einigen Metern Entfernung beobachtete, den Täter festhalten wollte, stieß dieser ihn weg und flüchtete in Richtung Marktplatz. Der Unbekannte war 20 bis 25 Jahre alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß und sehr schlank. Er hatte kurze dunkle Haare sowie einen dunklen Vollbart und trug ein grünes T-Shirt, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und weiße Sneakers. Er führte außerdem eine schwarze Bauchtasche mit sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

