Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe erbeuten Handy - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am frühen Samstagmorgen (02.09.2023) am Schlossplatz das Mobiltelefon eines 29 Jahre alten Passanten gestohlen. Der 29-Jährige war gegen 03.10 Uhr in der Königstraße beim Abgang zur Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz unterwegs, als die beiden Unbekannten ihm vor die Füße liefen. Nachdem sie sich entschuldigt hatten, umarmte einer der Männer den Passanten und schüttelte ihm mehrfach die Hand. Kurze Zeit später stellte der 29-Jährige fest, dass sein Mobiltelefon, das er in der Hosentasche hatte, nicht mehr da ist. Einer der Unbekannten hatte gebräunte Haut, war etwa 175 Zentimeter groß, hatte kurze schwarze Haare und auffällig schwarz verfärbte Scheidezähne. Sein mutmaßlicher Komplize war zirka 185 Zentimeter groß, hatte kurze Haare, eine dunkle Hautfarbe und trug einen weißen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

