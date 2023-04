Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten auf der Bundesstraße 28

Dornstetten-Aach (ots)

Insgesamt neun verletzte Personen und ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag auf der B 28, zwischen Freudenstadt und Aach ereignete. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Audi von Freudenstadt kommend, in Richtung Aach. Kurz vor Aach geriet er auf einem geraden Streckenabschnitt auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er zunächst mit einem entgegenkommenden Renault und im weiteren Verlauf mit einem hinter dem Renault fahrenden Ford. Der Renault geriet durch den Zusammenstoß mit dem Audi nach links, auf die Gegenfahrbahn (Richtungsfahrbahn Aach). Dort stieß er dann mit einem entgegenkommenden VW zusammen. Verletzt wurden der unfallverursachende Fahrer des Audis, sowie der Lenker des Renaults und sein Mitfahrer. Ebenfalls verletzt wurden die vier Insassen des Fords (darunter zwei Kinder). Auch die 32-jährige Lenkerin des VW und ein mitfahrendes Kind erlitten Verletzungen. Nach derzeitigem Stand wurde aber niemand schwerer verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 28 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen, bis gegen 18.30 Uhr, voll gesperrt. Die genaue Ursache des Unfalles ist noch unklar. Es steht im Raum, dass dem Audi-Fahrer während der Fahrt eine Zigarette auf der Hand fiel. Beim Versuch diese aufzuheben, geriet er dann mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und es kam zu dem Unfall.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell