POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Schüler versprühen Tierabwehrspray in Schule - 13 Mitschüler müssen vom Rettungsdienst untersucht werden

Altensteig (ots)

13 Schüler haben am Freitagmorgen in Altensteig vom Rettungsdienst untersucht werden müssen, nachdem zwei Mitschüler im Klassenzimmer offenbar mit einem Tierabwehrspray umhergesprüht hatten.

Das Tierabwehrspray, welches von einem anderen Mitschüler anscheinend von zuhause mitgebracht worden war, soll gegen 9:30 Uhr von den beiden jugendlichen Tatverdächtigen in dem Klassenzimmer der in der Lerchenstraße befindlichen Schule versprüht worden sein. Zu diesem Zeitpunkt war gerade Pause und somit kein Lehrer anwesend. Nach bisherigen Informationen sollen die beiden Tatverdächtigen nacheinander in dem Raum umhergesprüht haben, jedoch nicht gegen bestimmte Personen. Nach kurzer Zeit verspürten rund 20 ihrer Klassenkameraden Reizungen an den Augen oder im Rachenraum und 13 von ihnen mussten letztlich vom Rettungsdienst untersucht werden. Auch ein Notarzt war vor Ort. Die Feuerwehr Altensteig setzte einen Lüfter ein, um das Klassenzimmer wieder nutzbar zu machen. Die Beamten des Polizeipostens Altensteig haben Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

