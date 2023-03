Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Dachstuhlbrand

Pfalzgrafenweiler (ots)

Der Dachstuhl eines Wohngebäudes hat am Freitagnachmittag in Pfalzgrafenweiler-Herzogsweiler Feuer gefangen. Die Löscharbeiten sind derzeit noch im Gange.

Der Brand war gegen 13:45 im Bereich des Daches des Anwesens in der Herzogstraße ausgebrochen. Im Haus anwesende Bewohner konnten sich selbständig in Sicherheit bringen, über Verletzte ist bislang nichts bekannt. Als Ursache für das Feuer steht ein Blitzeinschlag im Raum. Zum Zeitpunkt der Feststellung des Brandes tobte ein Unwetter. Der Bürgermeister ist vor Ort, die Hausbewohner kommen bis auf weiteres bei Angehörigen unter. Neben Polizei und mehreren Mitgliedern des Deutschen Roten Kreuzes, sind die Feuerwehren aus Pfalzgrafenweiler, Waldachtal sowie Dornstetten mit einer größeren Anzahl von Kräften im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an, die Herzogstraße ist im Bereich des Einsatzortes aktuell gesperrt.

Frank Weber, Pressestelle

