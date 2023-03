POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Betrüger an der Haustüre - Nachmeldung zur Pressemitteilung vom 30.03.2023, 13:40 Uhr

Birkenfeld (ots) - Unter Alkoholeinfluss stehend hat am Donnerstagvormittag ein 49-jähriger Dacia-Fahrer einem 50-Jährigen VW-Fahrer die Vorfahrt nicht eingeräumt es kam zum Verkehrsunfall mit Sachschaden. Nach Stand der Ermittlungen war der 49-Jährige am Donnerstag gegen 10 Uhr auf der Zeppelinstraße in ...

mehr