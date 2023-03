Freudenstadt (ots) - Ein vermeintlicher Mitarbeiter des Finanzamtes hat am Donnerstagmittag in Loßburg sein Unwesen getrieben. Nach bisherigem Kenntnisstand klingelte ein Mann gegen 13:45 Uhr an der Haustüre einer 92-jährigen Frau im Zentrum Loßburgs und gab sich als Mitarbeiter des Finanzamtes aus. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Mann, sich Zutritt in die Wohnung der Frau zu verschaffen und dieser ...

