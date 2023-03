Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Kämpfelbach (ots)

Vier Verletzte, einige Kilometer Stau im Berufsverkehr und ein Sachschaden in Höhe von 38.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagvormittag auf der Bundesautobahn 8 ereignet hat. Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn könnte um 07:20 Uhr der Grund dafür gewesen sein, dass ein Mercedes-Fahrer zwischen den Anschlussstellen PF-West und Karlsbad die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, mit seinem Fahrzeug auf die mittlere Fahrspur geriet und mit einem dort in gleiche Richtung fahrenden Renault kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn abgewiesen und landeten neben der Fahrbahn. Der Mercedes überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen des Mercedes, sowie beide Insassen des Renault wurden hierbei verletzt und mussten zur Behandlung ihrer Verletzungen in Krankenhäuser. Während der Bergung der Fahrzeuge und der Unfallaufnahme mussten zwei von drei Fahrstreifen gesperrt werden. Es kam zu einem Stau von bis zu 10 Kilometer Länge.

