Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 23-Jährige unsittlich berührt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (02.09.2023) in der Pfarrstraße einen 19-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der zuvor einer 23-Jährigen ans Gesäß gefasst hatte. Die 23-Jährige war in der Katharinenstraße zu Fuß unterwegs, als der 19-Jährige sie gegen 07.00 Uhr unsittlich berührte. Der Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen

