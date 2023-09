Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 23-Jährige sexuell belästigt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte/-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagabend (01.09.2023) einen 27-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, eine 23-Jährige sexuell belästigt zu haben. Nachdem sich der 27-Jährige der Frau zunächst gegen 20.10 Uhr auf einem Bahnsteig der Stadtbahnhaltestelle "Hauptbahnhof" unsittlich genähert hatte, fasste er sie auch auf der Fahrt Richtung Feuerbach in einer Stadtbahn der Linie U6 mehrfach gegen ihren Willen über der Kleidung an mehreren Körperteilen an. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann am Bahnhof Feuerbach vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

