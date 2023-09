POL-S: 22-Jähriger bedroht und bestohlen

Stuttgart-Kaltental (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Samstag (02.09.2023) hat sich ein 58 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der Pedelec-Fahrer, der keinen Fahrradhelm trug, stürzte gegen 01.50 Uhr vermutlich aus Eigenverschulden an einem Fußgängerüberweg an der Kreuzung Engelboldstraße/Böblinger Straße. Alarmierte Rettungskräfte ...

mehr