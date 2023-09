Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Neue Beschäftigte beim Polizeipräsidium Stuttgart begrüßt

Stuttgart (ots)

Polizeipräsident Markus Eisenbraun hat am Freitagvormittag (01.09.2023) insgesamt 48 neue Beschäftigte beim Polizeipräsidium Stuttgart begrüßt. 16 Polizeibeamtinnen und 22 Polizeibeamte, darunter acht Versetzungen aus anderen Polizeipräsidien, beginnen nun ihre Karriere bei der Stuttgarter Polizei. Bei der Veranstaltung leisteten 28 frischgebackene Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeister in einer feierlichen Zeremonie den Eid auf die Landesverfassung von Baden-Württemberg. Der Großteil der Beamtinnen und Beamten findet in Zukunft Verwendung auf den acht Polizeirevieren sowie der Einsatzhundertschaft. Auch die Verkehrspolizei bekommt Unterstützung. Darüber hinaus begrüßte Polizeipräsident Eisenbraun auch fünf Bürobeschäftigte, eine Einsatzassistentin, eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, einen Hausmeister, eine Hunde- und Objektpflegerin sowie eine Verwaltungsbeamtin. Eine Busfahrt durch Stuttgart nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung mit einer Stadtführerin, die viele nützliche Informationen parat hatte, rundete den ersten Tag der Begrüßten ab: Die Neuzugänge, die nicht aus Stuttgart kommen und dabei zum ersten Mal in der Landeshauptstadt sind, hatten dabei die Möglichkeit einen ersten Eindruck von ihrem neuen Einsatzgebiet zu bekommen.

