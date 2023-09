Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen (01.09.2023) in der Straße Bergheimer Steige sind zwei Frauen im Alter von 56 und 59 Jahren leicht verletzt worden. Die 56-Jährige fuhr mit ihrem Audi Q4 gegen 08.30 Uhr die Straße Oberer Kirchhaldenweg entlang und bog nach links auf die Straße Bergheimer Steige in Richtung Wildparkstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einer 59 Jahre alten Toyota-Fahrerin, die mit ihrer 49 Jahre alten Beifahrerin die Straße Bergheimer Steige in Richtung Solitudestraße befuhr. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die zwei leichtverletzten Fahrerinnen und brachten sie zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Ersten Schätzungen zufolge entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

