POL-S: Pedelec-Fahrer gestürzt und schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Kaltental (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Samstag (02.09.2023) hat sich ein 58 Jahre alter Mann schwere Verletzungen zugezogen. Der Pedelec-Fahrer, der keinen Fahrradhelm trug, stürzte gegen 01.50 Uhr vermutlich aus Eigenverschulden an einem Fußgängerüberweg an der Kreuzung Engelboldstraße/Böblinger Straße. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Da der 58-Jährige mutmaßlich unter Alkoholbeeinflussung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

