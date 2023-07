Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Eschwege (ots)

In Bad Sooden-Allendorf kam es heute Vormittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Kirchstraße. Gegen 11:00 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem aus einer Wohnung Rauch austrat. Im Haus hielten sich insgesamt sieben Personen auf, vier davon wurden über einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet. Alle Bewohner wurden einer ärztlichen Untersuchung zugeführt und blieben unverletzt. Nachdem das Feuer gelöscht wurde, wurden noch Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, die gegen 12:45 Uhr beendet wurden. Aufgrund erster Ermittlungen brach das Feuer in einer Wohnung in der zweiten Etage aus. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kripo durchgeführt. Aufgrund des Feuers und der damit verbundenen Löscharbeiten sind ein Teil der Wohnungen des Mehrfamilienhauses derzeit nicht bewohnbar, so dass die Bewohner anderweitig untergebracht werden müssen. Während der Löscharbeiten war die Kirchstraße unterhalb des Marktplatzes für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Sachschaden wird nach erster Einschätzung auf mindestens 100.000 EUR geschätzt.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell