POL-ESW: Pressebericht vom 27.07.23

Mit Fahrrad gegen Pkw gefahren

Um 08:33 Uhr befuhr heute Morgen eine 18-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Fahrrad die Klausbergstraße in Bad Sooden-Allendorf. Dabei führte sie einen Hund mit sich, wodurch sie abgelenkt wurde und in der Folge auf einen geparkten Pkw Toyota auffuhr. Die 18-Jährige verletzte sich dadurch leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 14:30 Uhr befuhren gestern Nachmittag ein 29-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal und ein 41-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit ihren Fahrzeugen die Walrodstraße (K 38) in der Gemarkung von Wellingerode. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 21:19 Uhr befuhr gestern Abend ein 39-jähriger Pkw-Fahrer aus Rodeberg die B 250 von Wanfried in Richtung Treffurt. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davonlief. Sachschaden am Auto: ca. 500 EUR.

5000 EUR Sachschaden entstanden bei einem Wildunfall auf der B 27 in der Gemarkung von Wehretal. Um 22:30 Uhr überquerte eine Rotte Wildschweine die Bundesstraße, wobei noch eines der Tiere von dem Pkw eines 30-Jährigen aus Eschwege erfasst wurde. Der Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt; das Wildschwein verendete.

Brand

Am "Kalkhof" in Wanfried wurde gestern Nachmittag der Brand eines Bauwagens gemeldet. Um 14:41 Uhr wurde durch Zeugen festgestellt, dass auf dem dortigen Gelände ein Bauwagen in Brand geraten war. Die alarmierten Feuerwehren aus Wanfried, Aue und Eschwege wurden daraufhin alarmiert. Es wurde festgestellt, dass sich in sich dem älteren Wagen lediglich noch ein Feuerofen befand. Durch das Feuer wurde auch ein angrenzendes Silo in Mitleidenschaft gezogen, das ohne Inhalt war. Vor dem Bauwagen befand sich zudem noch eine Feuertone; inwieweit der Ofen oder die Tonne in Betrieb waren, bedarf noch der Ermittlungen. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Verletzt wurde niemand.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Um 07:46 Uhr befuhr heute Morgen eine 36-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen die L 3238 zwischen Uengsterode und Laudenbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

