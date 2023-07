Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.07.23

Eschwege (ots)

Unfall beim Ausparken

Um 09:46 Uhr beabsichtigte gestern Morgen eine 25-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw auf dem frei befahrbaren Parkplatz am Feuerwehrgerätehaus in der Kanalstraße in Eltmannshausen auszuparken. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem dahinterstehenden Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Ebenfalls beim Ausparken beschädigte gestern Nachmittag, um 16:49 Uhr, ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Meißner einen Pkw BMW. Beim Ausparken rollte der Pkw des 56-Jährige an der Steigung im Langenhainer Weg in Eschwege leicht zurück und rollte so mit der Anhängekupplung gegen die Front des BMW. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Mit Krad gestürzt

Um 15:44 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Kraftrad den Kreisverkehr am Stadtbahnhof in Eschwege stadteinwärts. Als er die Ausfahrt zur Bahnhofstraße verlassen wollte, überquerte gerade ein Fußgänger den dortigen Überweg, worauf der 56-Jährige abbremsen musste, dabei aber mit dem Krad stürzte. Der 56-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt, am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Einbruch in Getränkemarkt

In der Nacht vom 24.07./25.07.23 drangen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Straße "Am Plan" in Eschwege ein. Nachdem ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde, erbeutete der oder die Täter Zigaretten unterschiedlicher Marken im Wert von ca. 400 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Um 08:000 Uhr beschädigte am gestrigen Morgen ein 53-Jähriger Lkw-Fahrer aus Polen beim Ausparken einen geparkten Pkw Mercedes Vito. Der Unfall ereignete sich auf dem Firmengelände einer Papierfabrik in der Kasseler Straße in Witzenhausen. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Rückwärts gegen Pkw gefahren

Um 08:59 Uhr befuhr ein 29-jähriger Witzenhäuser mit seinem Klein-Lkw die L 3238 von Ermschwerd in Richtung Blickershausen. Im Kreuzungsbereich der Ermschwerder Straße musste er verkehrsbedingt anhalten. Eine dahinterfahrende 56-Jährige aus Witzenhausen stoppte ihren Pkw ebenfalls ab. Um einen querenden Sattelzug passieren zu lassen, setzte der 29-Jährige sein Fahrzeug zurück. Als er vor dem Pkw der 56-Jährigen abstoppen wollte, rutschte er vom Kupplungspedal ab, worauf das Fahrzeug gegen den Pkw fuhr. Sachschaden: ca. 2000 EUR.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

