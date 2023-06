LPI-SHL: Sekundenschlaf

Geisa (ots) - Bislang unbekannte Täter machten sich vermutlich in der Nacht zu Dienstag an einem Wohnmobil zu schaffen, welches "Am Stadtblick" in Geisa abgestellt war. Die Unbekannten kletterten aufs Dach und entwendeten die Satelittenanlage im Wert von ca. 750 Euro. Mit ihrer Beute konnten sie anschließend unbemerkt flüchten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeugbewegungen in der Zeit von Montagabend, 20:00 ...

