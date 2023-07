Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.07.23

Eschwege (ots)

Verkehrsunfälle

Unfall beim Überholen; Polizei sucht Zeugin

Um 19:05 Uhr befuhren am gestrigen Abend ein 38-Jähriger aus Ruhla und eine 33-Jährige aus Waldkappel die B 27 von Neu Eichenberg kommend in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Kurz nach der Einmündung "Unterrieden" überholte die 33-Jährige den vorausfahrenden Pkw. Bei dem Überholmanöver kam es zum seitlichen Zusammenstoß der Autos.

Nach Angaben des 38-Jährigen fuhr die 33-Jährige mehrfach zu dicht auf, scherte dann zum Überholen aus und zu früh wieder ein, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Die 33-Jährige gab hingegen an, dass sie zuvor mehrfach ausgebremst wurde. Als sie zum Überholen ausscherte und sich im Überholvorgang befand, beschleunigte der andere Pkw plötzlich wieder und sie scherte wieder hinter dem Auto des 38-Jährigen ein. Als sie dann erneut überholte und wieder einscheren wollte, beschleunigte der 38-Jährige erneut, sodass es dann beim Wiedereinscheren zum Unfall mit einem Sachschaden von ca. 5000 EUR kam.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten der Polizeistation Witzenhausen eine Zeugin, die mit ihrem Pkw am Unfallort angehalten hatte, dann aber weiterfuhr, ohne dass sich die beiden Unfallbeteiligten deren Erreichbarkeit notierten. Diese Zeugin, aber auch andere Verkehrsteilnehmer, die zu dem Unfall oder die vorausgegangene Fahrweise Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht

Zwischen dem 22.07.23, 10:00 Uhr und dem 23.07.23, 08:30 Uhr ereignete sich in der Straße "Am Köpfchen" in Großalmerode eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein geparkter Pkw BMW im vorderen rechten Bereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinwiese: 05602/93930.

Wildunfälle

Um 04:52 Uhr kam es vergangene Nacht auf der B 452 zwischen Eschwege und Reichensachsen zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw eines 45-Jährigen aus Eschwege erfasst wurde. Das Reh wurde tödlich verletzt; Sachschaden am Pkw: ca. 1500 EUR.

Ein weiterer Zusammenstoß mit einem Reh ereignete sich auf der L 3247 zwischen Hopfelde und Hessisch Lichtenau. Um 05:10 Uhr wurde heute früh das Tier von dem Pkw eines 45-Jährigen aus Hessisch Lichtenau erfasst und tödlich verletzt. Sachschaden am Pkw: ca. 2500 EUR.

Anruf falsche Polizeibeamte

Am heutigen Vormittag erfolgten bislang zwei Anrufe im Zusammenhang mit der Betrugsmasche "falsche Polizeibeamte". Ein Anrufer, der sich als "Polizeihauptkommissar Neumann" ausgab, gab an, dass sich im Wohnumfeld Einbrecher aufhalten würden. Da die Masche in den konkreten Fällen bekannt war, kam es zu keiner Forderung nach Geld oder Wertgegenständen. Die Polizei möchte daher frühzeitig vor der Betrugsmasche warnen und gibt nachstehende Tipps:

- Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay. - Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die örtliche Polizei unter deren Festnetznummer (in diesem Fall in Witzenhausen unter 05542/93040) an. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt. - Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse. - Sprechen Sie mit ihrer Familie oder einer anderen Vertrauensperson über den Anruf. - Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. - Wenn Sie Betroffener eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter:

www.polizei-beratung.de

www.verbraucher.de

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner

