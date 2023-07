Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Bonner Nordstadt - Polizei fahndet nach möglicher Tatverdächtigen

Bonn (ots)

In den Mittagsstunden des 02.07.2023 brachen Unbekannte in einer Wohnung auf der Straße "Im Krausfeld" in der Bonner Nordstadt ein - eine Zeugenbeobachtung könnte nun für die Ermittlungen des zuständigen KK 13 von Bedeutung sein:

Nach den bisherigen Feststellungen gelangten Unbekannte zunächst auf das rückwärtige Gartengrundstück des Mehrparteienhauses. Von dort aus kletterten sie auf den Balkon der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss und verschafften sich dann durch das gewaltsame Aufhebeln der Balkontüre Zugang in die Zimmer, die augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsucht wurden. Nach dem aktuellen Sachstand entwendeten die Unbekannten neben Schmuck, einem Laptop, persönlichen Papieren und einer Kreditkarte auch ein Fernsehgerät.

Gegen 12:30 Uhr beobachtete ein Bewohner des Hauses eine ihm unbekannte Frau, die mit dem Aufzug unterwegs war und unteranderem einen Fernseher transportierte. Die Ermittler prüfen nun, ob die beobachtete Person mit dem beschriebenen Einbruch in Verbindung stehen könnte. Zu der Frau liegen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vor:

30-35 Jahre alt

ca. 170 cm groß schlanke Statur blondes, zusammengebundenes etwas krauses Haar trug u.a. ein helles Spaghetti-Top und eine lange Hose (Farbe unbekannt)

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem beschriebenen Einbruchsgeschehen gemacht haben, oder Angaben zu Identität / Aufenthaltsort der beschriebenen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder per Mail über KK13.Bonn@polizei.nrw.de mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell