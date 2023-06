POL-BN: Bonn: Ermittlungsgruppe Tannenbusch stellte Drogen bei Wohnungsdurchsuchungen sicher

Bonn (ots) - Ein Streifenteam der Wache GABI hat am Dienstagabend (27.06.2023) gegen 21:30 Uhr an der Thomastraße in der Bonner Innenstadt einen 53-jährigen Bonner festgenommen. Gegen ihn, so das Ergebnis einer Personenkontrolle, lagen insgesamt vier Vollstreckungshaftbefehle wegen Betäubungsmitteldelikten vor. Daher wurde er in das Polizeigewahrsam im Präsidium in ...

