POL-BN: Mit vier Haftbefehlen gesucht: Polizei nahm 53-Jährigen fest

Ein Streifenteam der Wache GABI hat am Dienstagabend (27.06.2023) gegen 21:30 Uhr an der Thomastraße in der Bonner Innenstadt einen 53-jährigen Bonner festgenommen. Gegen ihn, so das Ergebnis einer Personenkontrolle, lagen insgesamt vier Vollstreckungshaftbefehle wegen Betäubungsmitteldelikten vor. Daher wurde er in das Polizeigewahrsam im Präsidium in Ramersdorf gebracht. Nach erfolgter Identitätsfeststellung wird der 53-Jährige heute in eine Justizvollzugsanstalt kommen.

