Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstahl eines Hundes

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am gestrigen Dienstag (02.05.2023) entwendete ein bislang unbekannter einen Hund vor einem Supermarkt in der Hochzollerstraße. Der 25-jähriger Hundehalter band seinen Hund gegen 15.00 Uhr vor dem Supermarkt an. Ein bislang unbekannter Täter nahm den Hund und versuchte sich zu entfernen. Der 25-Jährige bemerkte den Umstand, folgte dem unbekannten Täter und holte sich den Hund zurück. Der unbekannte Täter entfernte sich anschließend.

Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, 45 Jahre, 175cm groß, kräftige Statur, osteuropäischer Herkunft, Drei-Tage-Bart, abgetragene Kleidung

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste des PP Schwaben Nord unter der Telefonnummer 0821/323-2910 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell