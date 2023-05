POL Schwaben Nord: Einbruch in Imbiss

Augsburg (ots) - Göggingen - Am gestrigen Montag (01.05.2023) versuchten drei bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Peter-Dörfler-Straße einzudringen. Im Zeitraum von 05.45 Uhr bis 06.40 Uhr hielten sich die drei Täter im Bereich der Tankstelle auf und versuchten die Schiebetüre der Tankstelle zu öffnen. Als schließlich die Alarmanlage auslöste, flüchteten die drei bislang unbekannten Täter. Die ...

