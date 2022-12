POL-PIAZ: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Westhofen

Saulheim (ots) - Am Freitag, 30.12.2022, wurde der Polizei Alzey über einen Einbruchsversuch in ein Geschäft in Saulheim gemeldet. Aufmerksame Zeugen hatten gegen 02.20 Uhr gesehen, wie eine dunkel gekleidete Person mit einem länglichen Gegenstand gegen die Glasscheibe der Auslage eines Geschäftes am Raiffeisenplatz geschlagen hatte. Beim Eintreffen der Polizeistreifen hatte sich der Täter bereits in unbekannte ...

