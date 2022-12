Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Hangen-Weisheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Alzey (ots)

Nach einer Familienfeier am 25.12.2022 musste eine Familie bei ihrer Rückkehr feststellen, dass in ihr Haus eingebrochen wurde. In der knapp vierstündigen Abwesenheit, 16:00 - 19:30 Uhr, wurde in der Kreisstraße auf der Rückseite des Einfamileinhauses ein Fenster aufgehebelt. Nahezu alle Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Was die Täter alles erbeutet haben, steht derzeit noch nicht fest. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kdmainz@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell