Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Brand schnell gelöscht - größerer Schaden in einem Einfamilienhaus verhindert

Gau-Odernheim (ots)

Zu einem Brand kam es am Sonntag, gegen 18:30 in Gau-Odernheim. Die Polizei, die von der Berufsfeuerwehr Mainz verständigt worden war stellte fest, dass offenbar ein Kühlschrank in Brand geraten war. Grund hierfür war ein technischer Defekt. Durch den schnellen Löscheinsatz der Feuerwehr konnte der Kühlschrank rechtzeitig abgelöscht werden, bevor es zu einem Gebäudeschaden kam. Die Hausbewohner waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell