Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Partenheim - Fahrzeug überschlägt sich

Alzey (ots)

Am Nachmittag des 22.12.2022 gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L413. Ein 21-jähriger Dexheimer befuhr die Straße vom Wolfsheimer Sender in Richtung Partenheim. In einer abschüssigen Rechtskurve kam der PKW-Fahrer aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, der 21-Jährige wurde eingeklemmt und musste durch die freiwillige Feuerwehr aus dem PKW geschnitten werden. Der verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht, das Fahrzeug abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell