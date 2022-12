Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Wöllstein (ots)

Am Mittwoch, 28.12.2022, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 412 zwischen Wöllstein und Volxheim. Ein 34-Jähriger aus Wöllstein befuhr gegen 09.20 Uhr die Landesstraße in Richtung Volxheim. Aus ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über den PKW und kam in Höhe des Kiefernhof von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben kippte der PKW auf die Beifahrerseite. Der Fahrer und die Beifahrerin, eine 60-Jährige aus Wöllstein, wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Zwei weitere Mitfahrer blieben unverletzt. Am PKW entstand voraussichtlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße wurde während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell