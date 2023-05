Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Rohbau aufgebrochen

Augsburg (ots)

Pfersee - In der Zeit von Freitag (28.04.2023), 13.00 Uhr bis Dienstag (02.05.2023), 08.00 Uhr drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam in einen Rohbau in der Ernst-Lossa-Straße ein. Es entstand ein Sach- und Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell