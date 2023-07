Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.07.23

Auto rollt gegen Pkw

Um 07:45 Uhr vergaß gestern Morgen ein 23-Jähriger aus Baunatal seinem Klein-Lkw gegen Wegrollen ausreichend zu sichern. Dies hatte zur Folge, dass das Fahrzeug rückwärts die Boyneburger Straße in Bischhausen gegen einen geparkten Pkw Kia rollte. Der Sachschaden wird mit ca. 3000 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen 11:15 Uhr und 12:40 Uhr ereignete sich gestern Mittag in der Luisenstraße in Eschwege eine Unfallflucht. In dem Zeitraum wurde ein roter Opel Zafira im Frontbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Der Pkw war in Höhe einer Arztpraxis geparkt. Aufgrund von Hinwiesen kommt eine ca. 30-jährige Fahrerin infrage, die einen silbernen Mercedes Vito fuhr. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Vereinsheim

Zwischen dem 19.07.23, 18:00 Uhr und dem 20.07.23, 12:40 Uhr drangen Unbekannte in das Vereinsheim (Sportlerheim) in der Heubergstraße in Abterode ein. Dabei beschädigten sie eine Durchreiche und eine Innentür, die man vergeblich versuchte aufzuhebeln. Entwendet wurde offenbar nichts, so dass es beim Sachschaden von ca. 500 EUR blieb. Hinweise: 05651/9250.

Nachträglich angezeigt wurde noch ein Einbruch zum Nachteil des SV Reichensachsen. In der Nacht vom 14./15.07.23 drangen Unbekannte in ein Nebengebäude ein, wobei vier Profilbretter herausgerissen wurden. Des Weiteren wurden zwei Neonröhren von der Decke abgerissen und augenscheinlich mitgenommen. Der Schaden wird mit 50 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auffahrunfall

Um 15:07 Uhr befuhren gestern Nachmittag ein 58-Jähriger aus Hessisch Lichtenau und ein 52-Jähriger aus Kassel mit ihren Pkws die Leipziger Straße (B 7) in Hessisch Lichtenau-Fürstenhagen. An der dortigen Ampel mussten beide zunächst anhalten. Als die Ampel auf "grün" umsprang, fuhr der 52-Jährige los und aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstandes auf den Pkw des 58-Jährigen auf. Sachschaden: ca. 800 EUR.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

