Polizei Eschwege

POL-ESW: Lagerhallenbrand vom 08. Juli 2023 am Stedigsrain; Kripo sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Eschwege in der Straße "Stedigsrain" (rechtsseitige Stichstraße von der B 249 aus Richtung Grebendorfer Hüttchen kommend, in Richtung Kreisel/Niederhoner Straße) suchen die ermittelnden Beamten von der Kriminalpolizei in Eschwege weitere Zeugen und bitten um Hinweise.

>>>Lagerhalle mit Holzfaserdämmplatten steht in Vollbrand

Am Samstag (08. Juli 2023) sind Feuerwehr und Polizei von Zeugen gegen 16.30 Uhr über eine starke Rauchentwicklung im Bereich Stedigsrain informiert worden. Wie sich vor Ort für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei herausstellte, stand dort eine Lagerhalle mit darin abgelagerten Holzfaserdämmplatten mittlerweile in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Eschwege und Bad Sooden-Allendorf haben daraufhin mit rund 70 Einsatzkräften die Brandbekämpfung aufgenommen. Aufgrund der Gebäudebeschaffenheit gestalteten sich die Arbeiten insgesamt schwierig, gegen 19.10 Uhr am Samstagabend wurden die Löscharbeiten dann vorläufig für beendet erklärt. Im Laufe des darauffolgenden Sonntags kam es jedoch immer wieder zu einem erneuten Aufflammen des Feuers an der Brandstelle, so dass die Feuerwehr letztlich bis in den Sonntagabend hinein an der Brandstelle im Einsatz war.

>>>Kripo ermittelt wegen Verdacht der Brandstiftung

Erst an dem Montag (10. Juli 2023) konnte die Örtlichkeit von den Beamten vom Fachkommissariat für Brandermittlungen begutachtet werden. Eindeutige Hinweise auf eine technische Ursache, die zum Brandausbruch geführt hat, haben sich im Rahmen der Ermittlungen bislang nicht ergeben, so dass in dem Fall Brandstiftung als Ursache am wahrscheinlichsten ist. Der durch den Brand entstandene Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 90.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

>>>Zeugen haben spielende Kinder beobachtet; weitere Hinweise und Beobachtungen erbeten

Um den Sachverhalt weiter aufhellen zu können, bitten die Beamten der Kripo jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung. Es gibt u.a. Beobachtungen von Zeugen, die am Samstagvormittag im unmittelbaren Nahbereich des späteren Brandortes mehrere spielende Kinder gesehen haben wollen. Diese Gruppe konnte bislang aber noch nicht identifiziert und zum Sachverhalt befragt werden. Daher werden Zeugen gebeten, die ähnliche Beobachtungen oder auch andere verdächtige Wahrnehmungen im Laufe des Samstags nahe der Brandstelle gemacht haben, mit der Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 Kontakt aufzunehmen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell