Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.07.2023 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahrraddiebstahl; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montagabend 21.00 Uhr und Dienstagmorgen 09.00 Uhr haben Unbekannte in der Straße "Auf dem Mäuerchen" in Wanfried ein Fahrrad gestohlen, das auf dem Gehweg vor einem Wohnhaus mittels Kettenschloss gesichert abgestellt war. Es handelt sich bei dem Rad um ein silbernes Mountainbike der Marke "Stumpjumper" (Modell: FSR 2009) im Wert von 270 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Einbruch in Landwirtschaftshandel; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind zwischen Montagabend 18.00 Uhr und Dienstagmorgen 09.30 Uhr in der Straße "Am Eschenbornrasen" in Witzenhausen in eine Lagerhalle der Fa. Raiffeisen eingebrochen. Die Täter verschafften sich dann weiterhin Zutritt zu den Büroräumen und klauten hier einen Computer im Wert von 1000 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Reifen an Pkw zerstochen u. Swimming-Pool aufgeschlitzt; Polizei sucht Zeugen

Angezeigt wurden der Polizei in Witzenhausen auch zwei Sachbeschädigungen an gleicher Tatörtlichkeit. Demnach haben Unbekannte zum einen bei einem grauen Daimler Benz E 240 insgesamt 3 Reifen zerstochen und so einen Schaden von 400 Euro angerichtet. Festgestellt wurde der Vorfall von dem Geschädigten am Dienstagmorgen um 07.35 Uhr. Zudem waren Unbekannte zwischen Montagabend 23.00 Uhr und Dienstagmorgen 08.00 Uhr auf einem Gartengrundstück unterwegs und haben dort einen Plastikpool zerstochen. Beide Vorfälle ereigneten sich in der Straße "Am Stieg" in Witzenhausen. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell