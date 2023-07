POL-ESW: Vermisster 92-Jähriger Friedrich Z. tot aufgefunden; keine Hinweise auf Fremdverschulden; Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Einbruch in Scheune; Polizei sucht Zeugen Unbekannte Täter sind in Meinhard Schwebda auf dem Rittergut in der Straße "Lindenanger" gewaltsam in ein Scheunengebäude eingebrochen. Im Inneren brachen die Täter dann einen Schrank auf und klauten daraus einen Akku-Schrauber im Wert von ca. 100 Euro. Der angerichtete Sachschaden beziffert sich auf 30 Euro. Ereignet hat sich die Tat zwischen ...

