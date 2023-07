Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Yamaha Mofa gestohlen

Reichshof (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen (3. Juli) haben Unbekannte in der Straße "Im Wiesengrund" ein schwarzes Mofa der Marke Yamaha gestohlen. Das Mofa mit dem Kennzeichen 438RZV war zur Tatzeit zwischen 20 Uhr und 8.15 Uhr in einer verschlossenen Garage abgestellt. Der Dieb brach das Schloss auf und verschaffte sich so Zutritt zur Garage. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

