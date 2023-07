Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Blechwand von Firma aufgeschnitten

Wipperfürth (ots)

Ohne Beute sind Einbrecher geflüchtet, die am frühen Sonntagmorgen (2. Juli) in eine Firma an der Hansestraße eingestiegen sind. Gegen 00.15 Uhr hatten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma Bewegungen auf dem Firmengelände festgestellt und einen Mitarbeiter der Firma alarmiert. Dieser konnte bei seinem Eintreffen noch Lichtkegel von Taschenlampen wahrnehmen, die von den flüchtenden Einbrechern stammten. Diese hatten zuvor eine Metallwand einer Halle aufgetrennt und waren durch das Loch in die Halle geklettert. Erbeutet haben sie nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

