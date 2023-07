Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Reichshof (ots)

Nach einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 96 in Reichshof-Buchen am Samstag (1. Juli) mussten die beteiligten Autofahrer mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Gegen 13.30 Uhr hatte ein 19-Jähriger aus Gummersbach die L 96 aus Richtung Wildbergerhütte kommend befahren und wollte nach links auf die Autobahn in Richtung Köln abbiegen. Nach Zeugenangaben stoppte der 19-Jährige seinen Opel zunächst am Ende des Linksabbiegerfahrstreifens, fuhr dann aber in den Einmündungsbereich vor, obwohl ihm ein 53-jähriger Reichshofer mit einem VW entgegenkam. Die Fahrzeuge fuhren frontal ineinander und waren nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeugführer erlitten jeweils schwere Verletzungen; sie kamen nach einer ersten Behandlung vor Ort in umliegende Krankenhäuser.

