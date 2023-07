Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Ausweichmanöver ist am Sonntagabend (2. Juli) Motorradfahrer auf der Kreisstraße 13 von der Fahrbahn abgekommen; er kollidierte mit einem Baum, und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 24-jährige Motorradfahrer aus Lüdenscheid war gegen 18.25 Uhr auf der K 13 von Hückeswagen-Oberlangenberg in Richtung Wipperfürth-Gardeweg gefahren. Als ihm auf der schmalen Fahrbahn ein PKW entgegenkam, versuchte er nach rechts auszuweichen. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell