POL-GM: Kleinkraftrad aus Garage gestohlen

Morsbach; Wiehl (ots) - In Morsbach und in Wiehl sind Pedelecs gestohlen worden. Zwischen 5.30 Uhr und 16.30 Uhr am Freitag (30. Juni) ist ein graues Pedelec der Marke Haibike aus einem Carport an der Straße "Im alten Ort" in Morsbach gestohlen worden. Das Bike vom Typ Hard Seven 6 war mit einem Schloss gesichert. Eine Zeugin sah gegen 15.30 Uhr einen weißen Transporter von der Örtlichkeit wegfahren. Am Steuer saß ein etwa 50 Jahre alter Fahrer mit grauen Haaren und ...

