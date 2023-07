Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecs gestohlen

Morsbach; Wiehl (ots)

In Morsbach und in Wiehl sind Pedelecs gestohlen worden. Zwischen 5.30 Uhr und 16.30 Uhr am Freitag (30. Juni) ist ein graues Pedelec der Marke Haibike aus einem Carport an der Straße "Im alten Ort" in Morsbach gestohlen worden. Das Bike vom Typ Hard Seven 6 war mit einem Schloss gesichert. Eine Zeugin sah gegen 15.30 Uhr einen weißen Transporter von der Örtlichkeit wegfahren. Am Steuer saß ein etwa 50 Jahre alter Fahrer mit grauen Haaren und einem grauen Bart.

In Wiehl entwendeten Unbekannte zwischen 19 Uhr am Freitag (30. Juni) und 01.00 Uhr morgens am Samstag ein Pedelec von einem Fahrradständer am Freibad an der Jahnstraße. Das rote Pedelec der Marke Leader Fox war mit einem Fahrradschloss gesichert.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell