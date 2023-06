Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Reichshof (ots)

Am Freitag, 30.06.2023 befuhr eine 47-jährige PKW-Fahrerin aus Reichshof, gegen 17:00 Uhr, die Elbachstraße (L324), aus Richtung Wildbergerhütte kommend, in Richtung Erdingen. In der Ortslage Odenspiel beabsichtigte sie an der Einmündung Elbachstraße / In der Gasse nach links in die Straße In der Gasse abzubiegen. Beim Abbiegevorgang wurde sie von einem 20-jährigen Motorradfahrer aus Engelskirchen überholt, der die Elbachstraße in gleicher Fahrtrichtung wie die Autofahrerin befuhr. Dieser kollidierte mit dem abbiegenden PKW. Der Motorradfahrer verstarb nach erfolgloser Reanimation an der Unfallstelle. Die Fahrerin des PKW erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die L324 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es entstand hoher Sachschaden.

