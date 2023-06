Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto in Brand gesetzt

Waldbröl (ots)

Auf der Mecklenburger Straße ist am frühen Freitagmorgen (30. Juni) ein Renault Twingo in Brand gesetzt worden. Gegen 01.10 Uhr hatten Passanten einen Feuerschein an dem Wagen bemerkt. Mit einem Feuerlöscher konnten Zeugen den Brand löschen, bevor dieser größeren Schaden anrichtete. Es stellte sich heraus, dass Unbekannte Grillanzünder im Bereich der Räder angezündet hatten.

Hinweise zu dem Brand nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02261 81990.

