Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigaretten bei Einbruch in Tankstelle erbeutet

Waldbröl (ots)

Bei einem nächtlichen Einbruch in eine Tankstelle an der Kaiserstraße hatten es Unbekannte in der vergangenen Nacht (30. Juni) auf Zigaretten abgesehen. Wie anhand einer Videoaufzeichnung ermittelt werden konnte, fuhr ein dunkler PKW gegen 02.45 Uhr auf das Gelände der Tankstelle. Nachdem drei mit Jogginghosen und Pullovern bekleidete Männer aus dem Wagen gestiegen waren, hebelten sie die Eingangstür mit einem Brecheisen auf. Anschließend begaben sie sich gezielt zur Zigarettenauslage, um diese in einen mitgebrachten Sack zu füllen. Eine ausgelöste Vernebelungsanlage nahm den Einbrechern jedoch die Sicht, sodass sie kurz darauf nur mit einem Teil der Zigaretten die Flucht antraten.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell