Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Versuchter Raub - Am Freitagabend versuchte ein bislang unbekannter Täter eine Ehinger Bäckerei auszurauben.

Ulm (ots)

Gegen 18:25 Uhr betrat ein maskierter Mann eine Bäckereifiliale in der Tuchergasse. Unter Drohgebärden forderte er die anwesende Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Die 65-Jährige setzte sich jedoch so lautstark zur Wehr, dass der Maskierte die Flucht ergriff. Anschließend flüchtete er mit zwei weiteren Personen in Richtung Gerbergasse. Der Täter wird beschrieben als dunkelhäutiger junger Mann, unter 20 Jahre alt, etwa 170cm groß und schlank. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jeans und schwarzen Sportjacke sowie einer schwarzen Basecap. Über dem Gesicht trug er ein schwarzes Tuch. Er sprach akzentfrei Deutsch. Das Polizeirevier Ehingen nahm den versuchten Raub auf und sucht Zeugen. Wer hat die drei flüchtenden Personen gesehen oder kann Angaben zu dem maskierten Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 entgegen.

+++++++++++++++++++ (1289433) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

