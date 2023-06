Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Sachbeschädigung Grundschule

Lindlar (ots)

Auf dem Gelände einer Grundschule am Schulweg in Lindlar haben unbekannte zwischen Montag (26. Juni, 18 Uhr) und Dienstag (27. Juni, 10 Uhr) gewütet. Die Unbekannten zerstörten Pflanzenkübel und verschoben Bänke, Tische sowie einen Traktorreifen. Auch Fassadenplatten wurden beschädigt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

