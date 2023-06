POL-GM: PKW überschlagen- Fahrerin Leichtverletzt

Waldbröl (ots) - Am Montag (26. Juni) entwendeten Unbekannte einen grauen E-Scooter der Marke Segway. Der E-Scooter mit dem Kennzeichen 025VDB war zur Tatzeit zwischen 6 Uhr und 17 Uhr auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in der Nähe der Friedrich-Engels-Straße abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer ...

