Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Arbeiter bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bergneustadt (ots)

Beim Beladen eines LKWs in der Othestraße in Bergneustadt ist ein 28-jähriger Arbeiter am Dienstag (27. Juni) lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr belud ein Mitarbeiter einen LKW. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die tonnenschwere Ladung ins Ungleichgewicht und fiel auf den aus Tadschikistan stammenden 28-Jährigen. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach einer ersten Behandlung vor Ort, kam er in ein Krankenhaus. Das Amt für Arbeitsschutz und die Kriminalpolizei übernahmen am Unfallort die Untersuchungen zur Klärung der genauen Unfallumstände.

